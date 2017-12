Cristina Fernández acusó al Gobierno nacional argentino de utilizar la justicia para perseguir a dirigentes políticos de la oposición

A raíz de la petición de desafuero de la expresidenta Cristina Fernández por parte del juez Claudio Bonadio, la senadora acusó al Gobierno nacional de utilizar la Justicia para perseguir a dirigentes políticos de la oposición, vulnerando su representación legislativa.

La exmandataria calificó como “ridícula” la causa por el Memorándum con Irán (donde se le acusa de encubrimiento en el caso AMIA), que el juez Bonadio llevó a juicio oral, y lo sentenció como “un auténtico leading case” de una política de persecución a la oposición que adjudicó a la administración de Mauricio Macri.

“Con este insólito fallo se quiere atacar la representación política de este país y de la oposición”, afirmó.

Con respecto a la demanda, también señaló: “He escuchado a algún dirigente político decir en televisión que va a renunciar a sus fueros. Eso estará muy lindo para las cámaras de televisión, pero no se puede hacer. Los fueros no son de los legisladores, son del Parlamento”.

La exgobernante, asmimismo, atacó la administración de Cambiemos diciendo que “es notable cómo su gobierno dice públicamente qué oposición quiere. Voy a discutir todo, señora presidenta, porque para eso me votaron. Es posible que a usted no le guste. A mí no me gusta el gobierno de ustedes”.

En una extendida intervención de más de media hora, en la que la vicepresidenta, Gabriela Michetti, le tuvo que pedir a Fernández que acotara su discurso, aprovechó la ocasión para denunciar al gobierno de Macri de “mentir” durante la campaña electoral expresando que “estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el parlamento, recurriendo a métodos y procedimientos y formas que creíamos definitivamente desterradas de la política argentina”.