Insólito: Trump recomienda “un poquito de ese clásico cambio climático” para combatir el frío en EEUU

A raíz de la brutal ola de frío que está pasando EEUU, su presidente, Donald Trump, publicó vía Twitter que el país necesita “un poquito de ese clásico cambio climático” para calentar al país, poniendo énfasis en que estuvo a punto de pagar trillones de dólares para proteger a otros, haciendo alusión a su salida del Acuerdo de París.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de diciembre de 2017