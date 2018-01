Donald Trump respalda protestas en Irán y promete “un gran apoyo por parte de Estados Unidos”

Al menos 21 muertos y cientos de detenidos han dejado los seis días llevan las protestas en Irán contra el régimen de Hasán Rouhaní, debido a la compleja situación económica que atraviesa el país.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró sentir “un gran respeto por los iraníes que están tratado de recuperar el gobierno en mano de los corruptos. A su debido tiempo, verán un importante apoyo por parte de Estados Unidos.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

En un tuit anterior, el presidente criticó a su antecesor Barack Obama por entregar dinero “tontamente” a Irán, quienes finalmente lo usaron para “llenarse los bolsillos”.

“Los iraníes finalmente están actuado contra el brutal y corrupto régimen. Todo el dinero que el presidente Obama entregó tontamente a Irán terminó en el terrorismo y en su bolsillo. Las personas tiene poca comida, gran inflación y no hay derechos humanos. EE.UU. está atento”, publicó Trump.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018