Protestas en Irán arrastran más de 20 muertes, ¿qué está pasando en el país?

Irán vive hace ya seis días una de las mayores protestas sociales vividas por el país en los últimos años. Estas manifestaciones arrastran más de 20 muertos a la fecha, a causa de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

La razón por la que miles de personas están saliendo a la calle a manifestarse es por la actual política económica del gobierno, el aumento del coste de la vida y la corrupción. El país, con una creciente inflación, un alto desempleo y una cada vez mayor desigualdad, vive uno de sus momentos más críticos a nivel económico, todo centrado en la segunda ciudad más grande del país, Mashhad.

Las manifestaciónes rapidamente se fueron en contra del sistema islámico en su conjunto, en donde los ciudadanos piden a gritos la “muerte al dictador”, el presidente, Hasán Rohani, y a todo su clero, los que son acusados de no empatizar con los problemas reales de Irán.

“La nación es un mendigo, mientras los clérigos viven como Dios”, o “Independencia, libertad, república iraní”, eran las frases más escuchadas en los vídeos publicados por manifestantes, los que ya fueron bajados de las redes.

La influyente Guardia Revolucionaria prometió responder con “puño de hierro” si continuaban las protestas, mientras el líder supremo de la República Islámica, el ayatola Alí Jamenei, culpó abiertamente a “los enemigos de Irán” por los disturbios.

“En días recientes, los enemigos de Irán han empleado diferentes herramientas, incluido dinero, armas, política y servicios de inteligencia para crear problemas en la República Islámica”, dijo Jamenei a través de su cuenta oficial en Twitter.

In recent events, enemies of #Iran have allied & used the various means they possess, including money, weapons, politics &intelligence services, to trouble the Islamic Republic. The enemy is always looking for an opportunity & any crevice to infiltrate &strike the Iranian nation. pic.twitter.com/HIXtudRAue

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) 2 de enero de 2018