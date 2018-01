Meryl Streep exigió a Melania e Ivanka Trump tomar una posición respecto al acoso sexual

El escándalo del caso Harvey Weinstein sigue dando de que hablar y afectando a Meryl Streep, esto puesto que la actriz, fue acusada de cómplice por mantener en silencio los abusos sexuales cometidos por el productor.

En una entrevista con su compañero de reparto en la película “Los archivos del Pentágono”, Tom Hanks, al sacar el tema la actriz respondió tajantemente: “No quiero escuchar hablar más de mi silencio. Lo que quiero es escuchar sobre el silencio de Melania Trump. Quiero saber qué tiene que decir al respecto porque estoy segura de que ella tiene cosas más valiosas que decir que yo. Ivanka también debería hacerlo. Quiero que ambas hablen ya”, remató.

Hanks abordó la posición que tomó la actriz ante los abusos de Weinstein. Muchos cuestionaron a la intérprete por haberse demorado cuatro días en pronunciarse y no inmediatamente. A lo que ella ha respondido alegando que si no lo hizo inmediatamente fue porque no tiene Twitter ni Facebook y porque necesitaba tiempo para pensar.

“No sabía de los acuerdos financieros que tenía con actrices y colegas; no sabía de los encuentros en su habitación de hotel o en su baño, ni de otros actos inapropiados y coercitivos”, dijo en la carta que envió al Huffington Post donde no solo repudió los actos del poderoso productor sino que tildó de heroínas a las mujeres que se atrevieron a romper el silencio y denunciar los abusos de Weinstein.

“Hay un nivel en el que la gente es inescrutable. Y sí, esto ha sido un shock porque algunos de mis compañeros, algunos muy queridos, han sido salpicados por este escándalo. Pero Weinstein no era uno de ellos”, señaló.

Streep asegura sentirse muy molesta puesto que en la campaña iniciada en su contra se asegura que ella mantenía una estrecha amistad y que había ignorado los abusos cometidos por el productor, a lo que afirmó que en Estados Unidos hay gente que sí debería hablar para cambiar la situación y todavía no lo ha hecho.