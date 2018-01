“Gabinete de reconciliación” de PPK no incluyó a figuras de peso

El “nuevo impulso” que busca generar el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, con el cambio de gabinete, no fue suficiente para bajar la tensión y descontento de los peruanos producido por el indulto a Alberto Fujimori.

Según los analistas este “gabinete de reconciliación” no incluyó figuras de peso. “Definitivamente a PPK no le va a alcanzar con este gabinete, porque la capacidad de convocatoria es propia de un gobierno desligitimado. No hay un acuerdo nacional ni ‘ancha base’”, señaló a La Tercera el analista y columnista de El Comercio, Carlos Meléndez. “No hay figuras políticas con peso propio”, sentenció.

De acuerdo con el diario El Comercio, el gabinete del presidente peruano se ha modificado en 19 veces, “producto de renuncias, censuras, renovaciones y enroques”. De hecho, Fernando Zavala, a quien Kuczynski eligió como primer ministro, duró apenas dos meses.

De los 19 ministros que componen el gabinete peruano, 11 se mantuvieron. Entre las nuevas cartas figura la nueva ministra de Relaciones Exteriores Cayetana Aljovín, quien reemplazará a Ricardo Luna. No tiene experiencia en relaciones internacionales y anteriormente se desempeñaba como titular de Energía y Minas. También fue secretaria de Estado de Desarrollo e Inclusión Social. Todo, en apenas un año y medio.

En la cartera de Trabajo asumió Javier Berreda, que fue expulsado del partido de Alan García, y en Cultura, Alejandro Neyra, ex director de la Biblioteca Nacional, diplomático y ex agregado cultural de Perú en la embajada en Chile.