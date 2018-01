A los 46 años muere Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries

Esta jornada se informó de la repentina muerte de la vocalista del grupo musical, The Cranberries, Dolores O’Riordan de 46 años, por causas desconocidas.

Su publicista emitió un comunicado oficial sobre el fallecimiento de la cantante de una de las bandas más significativas de los años 90.

“La cantante irlandesa Dolores O’Riordan falleció repentinamente hoy en Londres. Tenía 46 años. La vocalista principal de la banda irlandesa The Cranberries se encontraba en Londres para una corta sesión de grabación. No hay más detalles disponibles Su familia está devastada con esta noticia y han solicitado privacidad en este momento extremadamente difícil”.

O’Riordan se unió al grupo en los años 90. El primer disco de The Cranberries llegó a número uno en Reino Unido. Su segundo álbum, “No need to argue”, salió a la calle en 1994 y se transformó en un auténtico superventas. En la actualidad, llevan editados cinco discos.