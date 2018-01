Congreso de EE.UU. pone fin a paralización del gobierno luego de 72 horas

Luego de tres días de intensas negociaciones sobre el futuro de los inmigrantes, el congreso puso fin a la paralización del gobierno.

Tras un fin de semana de acaloradas negociaciones, republicanos y demócratas lograron acordar un proyecto de ley que entrega fondos al gobierno para los más de 800.00 jóvenes indocumentados conocidos como “Dreamers”, por tres semanas. En tanto, las negociaciones sobre la situación legal de estos inmigrantes seguirá estando como prioridad en el congreso. En el mandato de Barak Obama los afectados estaban protegidos por la ley DACA.

La solución “parche” podrá soportar la crisis hasta al menos el 8 de febrero, día en que las negociaciones volverán a abrirse.

Los demócratas terminaron divididos debido a que unos querían resistir hasta conseguir una residencia legal para los jóvenes extranjeros, mientras que el lado más conservador quería la búsqueda de un consenso, ante la promesa del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, de que permitirá que se vote un proyecto sobre los “dreamers”.

Por su parte, los afectados reaccionaron negativamente señalando la necesidad de una solución permanente, no sólo para los beneficiarios de DACA, sino para los 11 millones de indocumentados.

“Por un minuto sentí que estaban con nosotros. Como que los demócratas finalmente estaban escuchando nuestro dolor y haciendo algo al respecto”, lamentó Erika Andiola, líder activista dreamer, en Twitter. “Esto duele mucho”, agregó.

For a minute it felt like they were standing for us. Like Democrats were finally listening to our pain and doing something about it. Standing up for us. Man, this hurts so much. It’s been 17 years! 17 years of inaction, deportations, waiting, hope, disappointment. I am so tired.

— Erika Andiola – #NoDreamNoDeal (@ErikaAndiola) 22 de enero de 2018