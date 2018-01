Carles Puigdemont reconoce su derrota: “Esto se ha terminado, me han sacrificado”

La cadena española Tele 5, en el programa de Ana Rosa difundió unos mensajes filtrados en los que el destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont reconoció su derrota.

Los mensajes fueron intercambiados entre el líder del movimiento independentista y su ex consejero de Gabinete, Toni Comín, quienes permanecen en Bruselas para evitar su detención, tras ser acusados por rebelión y sedición.

Los textos fueron captados desde el teléfono del mismo Comín por una cámara en un acto en Lovaina en el que estaba previsto que participara Puigdemont. El fotógrafo se situó tras el diputado mientras recibía los mensajes del ex presidente.

Puigdemont asegura a su ex consejero que ha sido “derrotado” por el gobierno de Mariano Rajoy y “sacrificado” por sus correligionarios.

Además, sobre el proceso de independencia señala, “ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado, al menos a mí”.

“Se vuelven a vivir los últimos días de la Cataluña republicana”, le dice Puigdemont a Comín. “El plan de Moncloa (Gobierno español) triunfa, solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque si no el ridículo histórico, es histórico”, agregó.

El destituido presidente envió estos mensajes poco después de que se diera a conocer que la investidura programada para ayer en el Parlamento catalán fuera aplazada.

Hasta el momento, ni Puigdemont ni Comín han desmentido el contenido de los mensajes, pero el ex presidente de la Generalitat escribió en su cuenta de Twitter que “soy humano y hay momentos en los que yo también dudo. También soy el presidente y no me arrugaré ni me echaré atrás por respeto, agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!“.