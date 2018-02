Bermudas revierte ley de matrimonio igualitario

Corta vida tuvo la ley de matrimonio igualitario en Bermudas. Aprobada en mayo de 2017, la ley fue prohibida por el gobernador con un amplio apoyo en la Cámara de Representantes y el Senado. Eso sí, esta prohibición no anulará el matrimonio de quienes ya se casaron.

Recordemos que la aprobación de la ley no fue celebrada por la mayoría de la sociedad. En 2016 un plebiscito que preguntaba por la aprobación del matrimonio igualitario ganó con la opción no respaldado por más del 60% de los ciudadanos. Pero el referéndum que fue declarado no vinculante al no alcanzarse el mínimo de participación requerida.

Walton Brown, ministro de Asuntos Nacionales, expresó que la nueva Ley de Uniones Domésticas no permitirá el matrimonio pero si “una unión libre en la que tendrán los mismos derechos”, y agregó que “la nueva ley reconoce y protege a las uniones entre personas del mismo sexo pero no se podrán casar, lo que permitirá que pueden heredar en el caso de que no haya testamento o, por ejemplo, también tomar decisiones médicas en nombre de la pareja”.

El abogado de Bermudas Winston Godwin dijo que es “una jornada triste para los derechos humanos” y por su parte la asociación Rainbow Alliance, dijo que la decisión provoca que haya “matrimonios de segunda clase”.