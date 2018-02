Presidente de OxFam Internacional fue detenido por caso de corrupción en Guatemala

La ONG Oxfam Internacional es una organización que vela por la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Este martes, su presidente, Juan Alberto Fuentes, fue detenido en un operativo anticorrupción en Guatemala en el que también fue arrestado el expresidente del mismo país, Álvaro Colom. Además de Fuentes, que fue ministro de Finanzas del Gobierno de Colom, otros siete exministros y un viceministro han sido apresados.

Fuentes y sus colaboradores fueron involucrados en la malversación de fondos en la red de transporte urbano de Guatemala, implementada durante el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, bajo el mandato de Colom, entre 2008 y 2012.

El episodio de corrupción se centra en las millonarias compras de abutobuses y subsidios en combustibles para tener tarifas más bajas para la población junto con un supuesto transporte gratuito para personas de la tercera edad que finalmente nunca se cumplió.

Según consignó El País Fuentes afirmó que cuando él dejó el cargo pidió que se investigaran supuestas “anomalías” que empezaban a aparecer por parte de la empresa que operaba el servicio de transporte.

“Cuando yo renuncié yo exigí que se iniciara una investigación y que no se canalizaran más recursos al Transurbano, a la empresa en particular. Naturalmente la Contraloría no tenía ningún informe”, señaló el presidente de Oxfam, agregando que no lo denunció porque no tuvo suficiente información en su momento.