Tiroteo en Florida es una de las peores ocurridas en colegios de EE.UU

Una tarde negra se vivió en la escuela secundaria de Parkland, en el estado de Florida.

El ex estudiante del colegio Nikolas Cruz, de 19 años, perpetuó una de las peores masacres que han ocurrido al interior de colegios en Estados Unidos que dejó 17 fallecidos y al más de 40 personas heridas.

Según han informado medios internacionales, Cruz actuó solo y por lo que se sabe, habría formado parte del programa de entrenamiento para reservistas del Ejército norteamericano y en su Instagram se mostraba con diferentes armas.

Con estas palabras se refirió el director escolar del condado, Robert Runcie en CNN. Y es que este, el tiroteo número 18 registrado en Estados Unidos, es el peor de las masacres que se han vivido, sólo superada por lo ocurrido en Sandy Hook. En esta masacre, de 2012 en Newtown murieron 27 personas y también revive lo vivido en 1999 en Columbine, donde murieron 12 personas.

Donald Trump a traves de su Twitter, envió condolencias a la comunidad escolar: “Mis plegarias y condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida. Ningún niño, profesor o nadie más debiese sentirse inseguro en una escuela estadounidense”.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de febrero de 2018