Inédito: Trump y Kim se reunirán para abordar tensión nuclear

Un encuentro inaudito es el que se vivirá en mayo de este año. Donald Trump y Kim Jong-un se reunirán para abordar la tensión nuclear.

Fue el líder norcoreano el que invitó al estadounidense, y éste, aceptó. El lugar está por definirse y de acuerdo a lo que dijo Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, “la desnuclearización de Corea del Norte. En tanto, todas las sanciones y la máxima presión deben continuar”.

Lo mismo confirmó Trump a través de su Twitter

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de marzo de 2018