“Fue un niño bueno hasta que le lavaron el cerebro”: Habló por primera vez la madre de Osama bin Laden

Por primera vez la madre de Osama bin Laden habla de su hijo en una entrevista pública.

Alia Ghanem conversó con The Guardian en su mansión en Jeddah junto a sus dos hijos y su segundo marido Mohammed al-Attas, quien crió a los tres niños. La familia del que fue líder de Al Qaeda, sigue siendo una de las más ricas de Arabia Saudita.

My son, Osama: the al-Qaida leader’s mother speaks for the first time https://t.co/xVHtSkGfRx

— The Guardian (@guardian) 3 de agosto de 2018