Chile Vamos responde a críticas de Sebastián Piñera por sus propuestas de gabinete

Miembros de Chile vamos reaccionaron antes las críticas del presidente electo, Sebastián Piñera, quien aseguró que los partidos hicieron una propuesta de gabinete “muy amplia, quedaron bien con su gente, pero renunciaron a ejercer su influencia”.

Este martes, los presidentes de las colectividades RN, UDI, Evópoli y el PRI, asistieron a la proclamación de Piñera por parte del Tricel y aprovecharon de referiste a la polémica intentando bajarle el perfil y poniendo paños fríos a la situación.

El timonel RN, Cristián Monckeberg, señaló que “nosotros cumplimos el encargo que se nos hizo de buscar las mejores personas, los mejores nombres y entregarlos al Presidente de la República. Desde el punto de vista de RN yo estoy más que satisfecho, hicimos una buena pega, hay buenos nombres y ahora a esperar la decisión y resolución del Presidente en la conformación de su gabinete. Yo creo que no hay que preocuparse mucho de los comentarios más o menos”.

A proposito de que si renunciaron a su capacidad de influir en el proceso con su propuesta como mencionó Piñera, el diputado precisó que “yo no he renunciado a ninguna capacidad de influir, desde ya no sé si influya mucho, pero no hemos renunciado a ninguna capacidad de influencia; al revés, tenemos una conversación muy fluida con el Presidente de la República y con su equipo”.

Por su parte, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, puntualizó que “podrían ser muchísimos más (los nombres propuestos), la verdad es que hay muchos que son competentes, nosotros seleccionamos los que creemos que son más competentes para cada cargo y los fuimos analizando uno a uno”.

Agregando que ellos nunca han “pretendido influenciar al presidente, nosotros queremos cooperar y trabajar con él. Por eso le hemos dado libertad de acción. Creemos que es tan importante lo que va a pasar en Chile los próximos cuatro años, que él tiene que contar con toda la libertad y con la mejor gente de los partidos para que pueda formar el gabinete lo mejor posible”.

El líder de Evópoli, Francisco Undurraga, manifestó que “me habría gustado tener más gente para presentarle (a Piñera), le presentamos poca gente, la que para nosotros era la más importante. Legítimamente él puede considerar que no son tan relevantes, ahora bien, nosotros creemos que le van a ser de mucha utilidad. Nuestra lista a diferencia de otras fue una lista corta”.