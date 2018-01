Andrés Zaldívar: “No soy causante del desprestigio de las instituciones”

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, respondió a las críticas que salieron a la luz luego de ser elegido como integrante del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, nombramiento que fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados.

Zaldívar señaló que él no ha vivido de la política y que “ha significado un sacrificio. No ha sido un lucro”, agregando: “Yo no tengo lepra. No soy causante del desprestigio de las instituciones.

“Recibo las críticas con sorpresa y algo de dolor, porque no tiene justificación nada de lo que ha pasado. Yo no busqué el cargo, los senadores propusieron mi nombre”, señaló el legislador DC en conversación con radio ADN. “Acepté porque los senadores me propusieron, pero para mí no era de vida o muerte”, acotó.

El timonel del Senado descartó renunciar a su nuevo cargo a pesar de las críticas: “No voy a renunciar, porque sería reconocer que lo mío tiene algo de incorrecto o contra la ley”.

“Si voy a ese cargo, mi obligación con la ley es que no se comentan irregularidades. Tiene que haber absoluta transparencia y esa ha sido mi actitud toda la vida, no me he enriquecido con la política”, comentó el parlamentario.