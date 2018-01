Eyzaguirre sobre caso del Banco Mundial: “Si hay procedimientos que no son satisfactorios, desde el punto de vista de su transparencia, haremos con fuerza llegar la voz de Chile”

En entrevista con T13 Radio, el ministro de Hacienda, Nicolas Eyzaguirre se refirió a las irregularidades del ranking del Banco Mundial, “Doing Business”, inventario que “orienta a la comunidad de inversionistas internacionales respecto de las características de cada país en términos de su atractivo para inversión, por tanto no es un tema menor”, señaló.

El Banco Mundial admitió que el listado tuvo anomalías que pudieron perjudicar a Chile y en especial al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

En esta línea, los equipos del gobierno que se encuentran en Estados Unidos se reunirán con el directorio del Banco Mundial para abordar las modificaciones al ranking de competitividad.

El problema no es que Chile haya empeorado si no que “se meten nuevos indicadores que nosotros no conocíamos y en que otros países pudieron haber hecho mejoras. Ese es el punto del economista jefe del organismo internacional, Paul Romer, quien aseveró que “todo el cambio que ha tenido Chile se ha debido a los cambios en los indicadores, y no en las propias políticas de Chile”.

Eyzaguirre explicó que “esto no es institucionalmente culpa del Banco Mundial, todos los procedimientos son perfectibles, nosotros hemos tenido una relación estupenda con el Banco Mundial, pero en este caso lo cortés no quita lo valiente y si hay en este caso en particular procedimientos que no son satisfactorios, desde nuestro punto de vista de su transparencia, haremos con fuerza llegar la voz de Chile”.

“Nosotros no armamos esta polémica, lo hizo el economista jefe del Banco Mundial, y si tenemos con la calificación de esa fuente al menos la posibilidad de que se haya perjudicado a Chile, naturalmente tenemos que defender a nuestro país“, enfatizó el secretario de Estado.

Por último, el ministro tranquilizó los ánimos expresando que “cuando usted mira el índice absoluto Chile no ha caído y Romer dice que la posición de Chile obedece a los nuevos indicadores”, agregando que “esto es un costo hundido, ya se produjo, espero que si se mejoran los procedimientos para que esto sea más transparente, este episodio pueda terminar sirviendo para que mejoremos nuestra economía“.

En otra línea, Eyzaguirre descartó aprovechamiento político tras la polémica con la entidad.