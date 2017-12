Visita del Papa y debate por costos y feriados: “No viene a tomar agüita de manzanilla y sacarse fotos para la red social”

El Papa Francisco visitará Chile del 15 al 18 de enero, pasando por Santiago el 16. Harto ha sido el debate en torno a si debería ser feriado ese día o no y el costo de la visita.

En Hablemos en Off, conversaron sobre el escenario que se está viviendo actualmente en el país.

Como dijo Matías del Río, actualmente hay poco ambiente “debido a la secularización de la sociedad, hay un declive en la cercanía y estrechez. Y se los comento porque en sobremesas con gente más joven hay una indignación que para nosotros nos parece indiscutible. Por ejemplo con que el país se pare por la visita o que el Estado tenga que financiarla. A mí no me parece raro porque es un jefe de Estado. Yo soy de los que cree que el Estado tiene que recibirlo. Cuando vino Obama nadie cuestionó que viniera y que comiera con 200 personas que también tiene que haber costado carísimo y se pueden comprar muchas cosas con esa plata. Esta disyuntiva se da permanentemente”.

Nicolás Vergara acotó con respecto a la visita, “el Papa no llamó por teléfono y dijo que venía, recibió una invitación del gobierno de Chile. Una relación que Michelle Bachelet ha mantenido con el Vaticano, de hecho Benedicto XVI en su libro le dedica una página casi completa al encuentro con Bachelet y lo califica como muy interesante. Como alguien sin fe, pero con grandes inquietudes espirituales. El Estado invita y en general cuando se invita, se paga. Se gasta en seguridad, igual que para cualquier jefe de Estado, además aquí hay un esquema de donaciones. Desde la perspectiva del gasto, es justificado. Y con respecto al feriado me quedo con lo que dijo la Evelyn Matthei, ¿creen que la gente va a trabajar normal ese día y no va a estar todo colapsado?”

Del Río enfatizó: “negar la importancia política y espiritual de una figura de este tamaño, no se puede reducir a ver quién paga o no. Dudar de la importancia de los líderes mundiales de cualquier religión es perder el foco. Este Papa viene a tocar temas que nos importan mucho y en lo subjetivo, hace falta algún grado espiritual y este es un líder político que viene a plantear temas difíciles. Viene a las fronteras, a La Araucanía y al norte, donde están pasando las cosas en Chile”.

Y agregó, “y en Santiago eligió estar en la cárcel de mujeres. No viene a tomar agüita de manzanilla y sacarse fotos para la red social. Dejemos de mirar mezquinamente y hacer la cuenta de la tía y veamos como nos puede aportar en los temas relevantes de Chile y usarlos para avanzar. Pero centrarse en la cuenta económica habla de un Estado bien pobre”.