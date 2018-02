Coletazos de Operación Huracán: “A Carabineros de Chile le metieron un gol en su propia cancha”

El destape de los entretelones de Operación Huracán y Huracán 2, como comentaron en Hablemos en Off, Gonzalo Pavón y Sebastián Rivas, dan para un guión.

Como dijo Pavón, lo más claro que tiene el caso es el nombre: “Ayer pensé en el adjetivo huracán y no sé si lo leí en una columna de opinión, pero en el paso de un huracán no se puede preever la trayectoria y el daño que va a causar, y si se acertó en algo, fue en el nombre porque ha arrasado con todo lo que ha tenido a su paso”.

Como puntualizó Rivas, “es distinto equivocarse que entregar algo que no existe” y ahora se está acusando a Alex Smith de que el software que creó realmente no existe y ayer las casas de estudio que él dijo haber estudiado, dijeron que no tenía los títulos “y está metido en una de las operaciones más sensibles de Carabineros y uno tiene dudas de todo”.

A lo que Pavón remató diciendo: “uno se pregunta cómo y cuán riguroso es el sistema que tiene Carabineros para este tipo de acciones. Le meten un gol en su propia cancha”.

Foto: Ahora Noticias