Operación Huracán y “Pacogate”: La destrucción de la imagen de Carabineros

Más de un mes ha pasado desde comenzó la investigación por la denominada “Operación Huracán”, debido a la supuesta manipulación de evidencias por parte de Carabineros. Pruebas que buscaban inculpar a ocho comuneros mapuches sobre un plan para quemar 100 camiones en La Araucanía.

Esto ha provocado un fuerte desplome en la aprobación de la institución uniformada, que según Cadem paso de 62% en enero a un 40% en febrero.

Sin embargo, esta no es la primera gran baja que sufrió Carabineros. Tras el descubrimiento del fraude en la institución, la aprobación de los uniformados pasó de un 77% a un 62% en julio de 2017.

“Todos estos escándalos en Carabineros afectan directamente y de forma grave a su labor en las calles, la gente no hace la distinción entre el carabinero corrupto o no corrupto (…) cuando se desvalorizan las policías entramos en una etapa muy peligrosa por eso es bueno ponerle el cascabel al gato” aseguró Matías del Río en Hablemos en Off.