El padrón de conducta que se repite en las personas con poder en el mundo del espectáculo

Nuevas denuncias de abusos sexuales afectaron al mundo del espectáculo nacional, no solo el caso del director de teleseries Herval Abreu, sino que ahora se suman los testimonios contra Nicolás López.

Según el reportaje de la revista El Sábado ocho actrices, entre ellas Lucy Cominetti, Josefina Montané y María Vidaurre, denunciaron los abusos del director de películas como “Sin Filtro” y “No estoy Loca” y aseguraron que eran acosadas constantemente por López.

Ante estas acusaciones, el director publicó un video en Youtube informado que dejó su productora Sobras para no afectar a sus compañeros de trabajo y aseguró que “puedo haber sido un descriteriado, puedo haber sido un barsa, un jote, un imbécil, pero eso (abusador) no lo soy”.

En Duna en Punto, Gonzalo Ramírez señaló que “me da la impresión que, desde que se conocío el caso Weinstein, cuando hay una posición de poder relevante concentrada en algunas manos, sobre todo en directores que tienen a cargo los castings, el patrón (de abusos) se puede repetir. Esto es parecido a lo que pasa en la Iglesia, cuando existen denunciantes hay otras personas que se animan a contar su historia”.

Por su parte, Matilde Burgos aseguró que “él no es el único pero siendo tan conocido e influyente, los otros, que han cometido estos abusos, comenzarán a preocuparse”.

Tal como la medida que se tomó con Abreu, la Fiscalía Oriente determinó instruir una investigación penal con el propósito de aclarar ante la justicia los hechos denunciados por las profesionales en la publicación.

Esto fue confirmado por el fiscal regional metropolitano Oriente Manuel Guerra a La Tercera, quien aseguró que “esta mañana le he pedido a la fiscal jefa de Las Condes que abra de oficio una causa penal y que se indaguen los hechos que fueron denunciados en la publicación, hay varias formas para iniciar una investigación, una de ellas es la que permite al Ministerio Público frente a actos que podrían ser constitutivos de delitos el ordenar una investigación con la que se determine si existe o no un delito que pueda ser imputado”.

Algunas de las denuncias contra Nicolás López

“Proyectó en una pantalla gigante un video de una famosa chilena de la televisión teniendo sexo con él. Ante mi mirada de shock me explicó que todas las actrices tenían que hacer este tipo de cosas para demostrar que eran buenas”, aseguró la actriz Daniela Ginestar.

Por su parte, Lucy Cominetti aseguró que “le escribí que yo sabía que las cosas estaban mal, que nos estábamos relacionando de una mala manera y que quería arreglar eso, si había alguna forma de arreglar la situación. Él me respondió: ‘Vente a mi casa, tiremos y vemos qué pasa, porque si no era seguir dándole vueltas a algo que sentía que no tenía asunto y no había nada más que hablar’. Yo le respondí que no iba a ir a su casa, no iba a tirar con él y que no teníamos nada más que hablar”.

“Pensé que solo íbamos a hablar de trabajo, pero la situación terminó siendo sumamente incómoda. Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la ‘teta’ y por qué me importaba si igual íbamos a terminar tirando, que ni siquiera fue la palabra exacta, preferiría no mencionar la que usó”, denunció la modelo y actriz, Josefina Montané.

La modelo Bernardita Santa Cruz relató un encuentro que tuvo con López en el Bar Liguria en 2012 en el que aseguró que “siempre iba a lo sexual. Me hablaba de la virginidad, yo era virgen en esa época, se lo dije, y a raíz de eso va y me agarra una pechuga y pregunta, mirándome a los ojos, si eso me perturbaba. Fue un buen agarrón de pechuga. No fue una tocadita y había más gente”.