Polémicos dichos de Gerardo Varela: ¿Falta de empatía o un llamado a la comunidad?

“Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo a un colegio que tiene goteras o una sala de clases que tiene el piso malo y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Son los riesgos del asistencialismo. La gente no se hace cargo de sus problemas sino que quiere que el resto lo haga”. Estos fueron los polémicos dichos del ministro de Educación, Gerardo Varela, durante el aniversario de Enseña Chile el sábado.

Sobre esto, en Duna en Punto Nicolás Vial señaló que “uno puede criticar un Estado ultra subsidiario, el problema es cuando nos metemos en una obligación del Estado que es el entregar el mejor lugar para que se pueda desarrollar la educación”.

“Hay falta de empatía por parte del ministro porque no está imaginándose lo que pude ser un colegio de clase baja del país cuando tiene una gotera o el piso malo”, afirmó Vial.

Por su parte, en Hablemos en Off, Nicolás Vergara aseveró que lo que quiso hacer el ministro Varela fue un “llamado a la comunidad”.

“Lo que hace el ministro es un llamado a las comunidades para que se entiendan y colaboren en la marcha, que no sea dejo a mis hijos en el colegio, el Estado me los educa y yo no creo un sentido de comunidad”, aseveró Vergara.

Diversas críticas han generado los dichos de titular del Mineduc, desde el Partido Socialista aseguraron que

“lo que hace es expresar la opinión del gobierno respecto a la educación”.

Frente a estas críticas, en Radio Infinita , el ministro Varela aseguró que “siempre hay un riesgo en la función pública que las palabras se malinterpreten” y señaló que “si se han malinterpretado las palabras, las cambio (…)el Estado no se la puede solo y es un trabajo que tenemos que hacer todos”.

Estos dichos se han sumado a las declaraciones del ministro sobre la discusión de los dispensadores de condones en los colegios y a las “pequeñas humillaciones” sobre el movimiento feminista.