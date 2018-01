Especial festivales enero 2018

VIERNES 12: “LA VIDA ES SUEÑO” Compañía: Teatro Camino

Texto: Calderón de La Barca

Con: Héctor Noguera Héctor Noguera, Premio Nacional de las Artes de la Representación 2015, nos entrega una versión unipersonal adaptada de la obra de Calderón de La Barca. Noguera nos entrega una original versión en la que cuenta, comenta, actúa y lee los momentos más importantes de la obra mostrando diversos personajes con humor y llevando al público esta historia universal de manera comprensible y amena. “Surgió casi por accidente, pues en 1990 me llamaron para que hiciera una charla sobre la obra. La hice, y al poco tiempo recibí una invitación desde Curicó para hacer un monólogo. Como no tenía nada preparado, no se me ocurrió nada mejor que inventar algo improvisado con el mismo texto, que a esas alturas ya me sabía de memoria”, cuenta. Desde entonces, han pasado 25 años y la especie de charla-monólogo ha girado por países como España, Estados Unidos, Perú, Argentina y Bolivia”. (La Tercera, 2015).