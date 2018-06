Mayol y su faceta de guionista: “Hay gente que hace muchas cosas y las esconde porque pierde validez en otras áreas del desarrollo”

El ex candidato a la presidencia, Alberto Mayol, estuvo en Aire Fresco para hablar sobre una faceta que pocas personas conocían. Y es que recientemente el sociólogo debutó como guionista en el Teatro Municipal de Santiago, con la ópera “El Cristo del Elqui”.

“A mi me gusta escribir y me gusta mucho la ópera. (…) Siempre me he fijado en cómo se escribe todo y siempre me llamaron la atención los libretos de ópera, porque son particulares”, reconoció el sociólogo.