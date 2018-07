José Maza invita a los chilenos a innovar en tecnología espacial: “El fracaso es el abono donde se construyen los éxitos”

José Maza, astrónomo, astrofísico y Premio Nacional de Ciencias Exactas, conversó con Aire Fresco sobre su más reciente libro “Marte: La próxima frontera”.

“Trato de excitar un poco al lector con lo que va a venir”, aseguró, con la convicción firme de que se llevará vida humana al planeta vecino.

Para el científico la llegada del hombre a Marte se asemejará a lo que fue la conquista de América encabezada por Cristobal Colón. Y aunque ve con optimismo lo que sucederá, cuestionó la meta ambiciosa del físico e inversor Elon Musk, que se plantea llevar a un millón de personas a Marte en un siglo.

“Elon Musk quiere poner a un millón de personas en Marte en un siglo (…) Creo que debe haber fumado algo. Yo no he fumado. Le creo que en un siglo van a haber 5 mil o 10 mil personas en Marte. Un millón me parece demasiado ambicioso”, relató en tono lúdico.

Respecto al desarrollo científico y tecnológico, José Maza hizo un llamado a la comunidad científica chilena para que innoven y no tengan miedo a equivocarse.

“El fracaso es el abono sobre el cual se construyen los éxitos (…) Con el Ministerio de Ciencia y Tecnología podríamos pensar ideas ‘choras’, que aunque estén todas equivocadas van a valer la pena, porque vamos estar pensando cuestiones distintas”, comentó.

Revisa la entrevista completa: