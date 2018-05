Manuel José Ossandón se refiere a la reunión de Bachelet con sus ex ministros: “Veo una oposición articulada, obstructiva y mala leche, que hará lo posible para que a este gobierno le vaya mal”

En la víspera de la Cuenta Pública, que realizará el presidente Sebastián Piñera el viernes, la ex mandataria Michelle Bachelet se reunió con sus ex ministros a los que le solicitó defender su legado.

Sobre la posible rearticulación de la izquierda, el senador Manuel José Ossandón aseguró en Duna en Punto que “veo una oposición articulada, obstructiva y mala leche, que hará lo posible para que a este gobierno le vaya mal, cosa que nosotros no hicimos”.

Según el parlamentario, la mandataria, en su último mes, aprobó por decreto algunas medidas para subir un poco la subvención de organismos que cuidan niños vulnerables. “El presidente Piñera, una vez que asume, lo primero que hace es visitar el Sename y el primer mes presentó un proyecto que podría duplicar este porcentaje, sin embargo la oposición lo rechazó debido a que ‘hay que estudiar los estándares'”, explicó Ossandón.

Ante esto, el parlamentario afirmó que “es una escusa barata para entorpecer un proyecto que es muy importante. El 80% de los niños vulnerables son atendidos por organizaciones colaboradoras y todos los informes dicen que la subvención es un 30% de lo que se necesita”.

El rechazo a la adopción homoparental

Durante la entrega del Acuerdo Nacional por la Infancia, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lamentó la postergación del ingreso de la indicación en materia de adopción, esto debido a las diversas opiniones que hay Chile Vamos respecto de la adopción homoparental.

Sobre esto, el senador explicó que “a mí no me gusta la indicación, aquí están tratando quedar bien con todos. Yo no estoy de acuerdo con la adopción homoparental, los niños tienen derecho a tener una imagen paterna y materna y hoy en Chile no existe el problema que están planteando, hay muchísimas más parejas heterosexuales que esperan adoptar”.

“La verdadera discusión es que la ley tiene que estar hecha con el tiempo de los niños y no con el de los adultos”, aseguró el senador y miembro de la Comisión Nacional para la Infancia

El lapidario informe de Contraloría sobre Conaf

El reportaje “Cartel del Fuego” de Mega, emitido en febrero de 2017, reveló una serie de irregularidades cometidas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) durante el combate de los incendios forestales durante el verano de ese año.

Tras la denuncia que realizó Ossandón, la Contraloría reveló problemas en la contratación de aviones para combatir el fuego, como también en la forma en que adquirieron equipos para apagar incendios, los que se habrían producido entre enero de 2014 y el 28 de febrero de 2017.

Ante esto, el senador señaló que el documento”revela que por errores administrativos no funcionaron los aviones, lo que costó US$1.8 millones extras por no hacer la pega”

Asimismo explicó que en el texto se informó que en Conaf no sabía lo que hay en sus bodegas, por lo que hay muchos materiales que no se utilizaron y que se van a perder.

“La verdad es que es una vergüenza, es un nivel de ineptitud impresionante” señaló el parlamentario y aseguró que “les presentaré este informe a los diputados de Chile Vamos para que ellos evalúen si presentan una comisión investigadora. Aquí no puede seguir pagando moya”.