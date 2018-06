Gustavo Lagos: “Más allá del regreso de Ponce Lerou, lo que me preocupa es que nos vamos a pasar unos años más discutiendo esto y no lo principal que es la producción de litio”

La polémica por el regreso Julio Ponce Lerou a SQM, en especial, las discusiones entre los abogados y el ex vicepresidente de la Corfo, Eduardo Bitrán , se han tomado la agenda nacional.

Sobre esto en Duna en Punto conversamos con Gustavo Lagos, profesor de ingeniería y Director del Programa de Economía y Minerales de la Universidad Católica.

Según Lagos, “aquí se produjo una gran confusión en que el mismo abogado de Corfo, Felipe Bulnes entendió una cosa y el vicepresidente Eduardo Bitrán entendió otra, por lo que SQM entiende que Julio Ponce Lerou y familiares podía entrar como asesores”.

Asimismo, señaló que “esto tiene un significado que en el fondo anula la decisión del directorio independiente de la empresa (…)Ponce Lerou tiene la voz mandante sin ser director”.

Sobre estos contratos, Bitrán aseguró que sufrió presión política por parte “distinguidos” miembros de la Nueva Mayoría.

Al ser consultado por los beneficios que tendría para ese sector político el regreso de Ponce Lerou a la empresa, el profesor señaló que “aquí la opinión es transversal de que esta nueva movida no es conveniente y no se entiende mucho el porqué quiere volver. Esto tiene un efecto muy negativo y no le hace bien a la empresa, a los empresario y al país”.