Sergio Urzúa por fin al CAE: “Para el efecto de los estudiantes es una buena noticia porque abre la posibilidad de financiamiento y los saca un poco de la lógica de gratuidad”

Tal como lo anunció en la Cuenta Pública, el presidente Sebastián Piñera, este jueves presentó el proyecto de financiamiento de la educación superior que reemplaza a Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario.

Los principales puntos del proyecto son:

– El sistema financia el arancel regulado, pero dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad del estudiante y la acreditación de la universidad, se extenderá la cobertura a 1,5 el arancel financiado.

– Los estudiantes del 60% más vulnerables no pagarán la diferencia entre el arancel de referencia y lo cubierto por el crédito.

– El pago máximo de cada cuota es de el 10% de su sueldo. En el caso de no ganar un sueldo o no llegar al sueldo mínimo no se paga.

– Cualquier deuda se condona a los 15 años de pago.

– Las cuotas tendrán un interés de solo el 2%.

– Tanto deudores del CAE como del Fondo Solidario podrán voluntariamente acogerse a este sistema, mientras le sea conveniente.

– Morosos también podrán sumarse a este sistema, y el remanente de su deuda se incorporará al final de las cuotas de pago.

Sobre este medida conversamos en Duna en Punto con Sergio Urzúa, Profesor de la Universidad de Maryland e investigador internacional de Clapes-UC.

Según Urzúa, este proyecto “viene a corregir algunas de las falencias del financiamiento de la educación superior” y aseguró que “busca ponerle el sentido común a este debate, y tratar de mover la discusión hacia un sistema que tenga incentivos para las casas de estudios y para el Estado en el ámbito del financiamiento de la educación universitaria”.

“Para el efecto de los estudiantes es una buena noticia porque abre la posibilidad de financiamiento y los saca un poco de la lógica de gratuidad (…) es más razonable darles un crédito, en lo que se plantea ahora, que gratuidad” afirmó el investigador.

Sobre las falencias que tiene esta iniciativa, el profesor explicó que la posibilidad de que los morosos del CAE puedan sumarse a esta opción es muy complicado, debido a que es extremadamente caro y podría alcanzar los US$4.500 millones.

Uno de los puntos que Urzúa celebró de este proyecto fue la extensión de la cobertura a 1,5 el arancel financiado.

“Esto le da un alivio a las universidades y una opción a los estudiantes. Una cosa es la situación socioeconómica del alumno vulnerable ahora, pero que por tener una educación superior de calidad puede pasar a los quintiles más altos de ingreso en el futuro”, señaló.

Ante esto, aseguró que “lo que uno debe hacer es entregar más opciones de crédito a aquellos estudiantes vulnerables porque eventualmente podrán pagarlo”.