Juan Carlos Cruz celebra salida de obispos: “Me alegro porque Horacio Valenzuela es un monstruo y vimos que Goic tenía tapada una olla de podredumbre”

“Me alegro porque Horacio Valenzuela es un monstruo y vimos que Goic tenía tapada una olla de podredumbre”, aseguró Juan Carlos Cruz, victima y denunciante del ex párroco de El Bosque, en Duna en Punto sobre la aceptación de la renuncia de los obispos de e Rancagua y de Talca.

Pese a celebrar esta situación el periodista explicó que uno de los problemas que tiene la Iglesia en Chile es ver a quién ponen en esas diócesis y el hecho que están desmantelando Santiago debido a que, la Nunciatura Apostólica informó que el Papa Francisco nombró a los obispos auxiliares de Santiago Luis Ramos Pérez y Galo Fernández Villaseca como administradores apostólicos de Rancagua y Talca, respectivamente.

Según Cruz, si bien esto es un avance por parte de la Iglesia, lo cierto es que “hay una nómina de gente que tiene que irse”.

“Casi ser formado por Fernando Karadima no es el problema, el problema es la podredumbre en sus diócesis y lo corruptos que son. Siento que he visto todo en materia de abusos sexuales”, aseveró el denunciante de Karadima.

Respecto al reportaje de Informe Especial, sobe los abusos en el Hogar Don Guanella de Limache, Cruz aseguró que “a mí se me apretó el corazón y ver al desgraciado del obispo Infanti conversando con Matías del Río en el Informante asegurando que ‘nunca he sabido nada’, uno dice no que no puede creer lo que está viendo y lamentablemente hay que creerlo”.

La víctima de Karadima señaló que si bien se alegra de que se estén tomando estás medidas aseveró que “debido a la gravedad y el horror en el que estamos metido, esto ( la salida de los obispos) debería pasar mañana”.

Asimismo, señaló que “porqué viendo tanto horror no vemos a la fiscalía golpeándoles las puertas, me alegro que hayan allanado a Santiago y Rancagua pero el Poder Judicial tiene que ponerse las pilas”.

Respecto a la demanda contra la Iglesia de Santiago, Cruz afirmó que “la institución liderada por los obispos Errázurriz, Ezzati y otros, miraron para el lado, son culpables de negligencia”.