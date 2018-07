Coordinador nacional de trasplantes por iniciativa: “Lo que se busca es limpiar el registro y que sea representativo de las personas que no son donantes”

“La idea del proyecto es revalidar a la gente que no es donante y el resto que se mantenga como donantes”, aseguró el coordinador nacional de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, José Luis Rojas sobre la medida que busca que las personas que no quieran entregar sus órganos deban presentar esa determinación ante notario.

Este proyecto impulsado por las notarías y respaldado por el senador de Evopoli, Felipe Kast, que será enviado por el gobierno al Congreso, busca frenar la baja de donantes, que entre el primer semestre del año pasado y este cayeron a casi la mitad: de 96 personas a 52.

Para ello, en el caso de ser aprobado, revertirá el dictamen que la Contraloría entregó en diciembre pasado, que establece que las familias de quienes están registrados como no donantes en la fallida nómina implementada entre 2010 y 2013 por el Registro Civil, no podrán ser consultados por los médicos procuradores sobre la última voluntad de su pariente.

Ante esto, Rojas explicó que si bien actualmente el trámite para inscribirte como no donante es a través de una notaría, “el problema es que la Contraloría dijo que todos los que no estaban inscritos como no donante no se le podía consultar a las familias”.

“Lo que se busca es limpiar el registro y que sea representativo de las personas que no son donantes, pero eso no implica que todos los que no hagan el trámite sean inmediatamente donantes”, aseveró el coordinador.

Como explicó Gloria Burgos, subsecretaria de Redes Asistenciales, esta iniciativa, de ser aprobada, funcionaría de la siguiente manera: “Serán 90 días para que las personas vayan a una notaría a ratificar que no son donantes. Y posterior a eso, 180 días para que el Registro Civil actualice esa nómina”.

