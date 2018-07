Cristián Monckeberg por viviendas sociales en Las Condes: “Lo que no nos puede ocurrir es que intentar romper con la segregación sea una batahola gigante”

“Lo que no nos puede ocurrir es que intentar romper con la segregación sea una batahola gigante”, aseguró el ministro de Vivienda y Urbanismo ante la polémica por las viviendas sociales que propone el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

En Duna en Punto, el titular del Minvu señaló que “aquí lo que tenemos en un municipio que quiere construir un complejo habitacional, esto es lo mismo que ocurre con un privado que quiera construir un edificio que solo tiene que pedir permiso a la Dirección de Obras”.

Ante esto, aseveró que “este es un programa habitacional que lleva seis años, llama un poco la atención el reclamo de los vecinos”.

Monckeberg explicó que este proyecto se ha llevado en comunas del sector medio debido a que han tenido complicaciones en realizarlo en sectores con ingresos mayores “debido al coste del suelo”.

Una de las personas que ha estado en contra de estas viviendas sociales ha sido el ex candidato presidencial José Antonio Kast, quién tildó de “populista” la medida del edil.

“La pobreza no es un juguete para que el político populista de turno la use a su antojoy la exhiba en una vitrina para ganar adhesión. La pobreza es una realidad dura, que se vive día a día en las calles de la periferia de Santiago y a lo largo de todo el país”, aseguró el ex candidato en su columna en The Clinic.