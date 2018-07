Miguel Yaksic y regularización de migrantes: “Si no existe un proceso de largo plazo y un cambio a la legislación, las personas van a caer en la irregularidad en un año más”

El lunes finalizó el proceso de inscripción o registro de regularización extraordinario de migrantes, que comenzó el pasado 23 de abril y contó con la participación de cerca de 240 mil extranjeros.

Este proceso busca regular la situación de quienes entraron al país, hasta el 8 de abril de 2018, eludiendo el control migratorio.

Sobre esto, en Duna en Punto conversamos con Miguel Yaksic, académico y consultor en temas de migración y derechos humanos, quien aseguró que “la iniciativa de hacer este proceso es muy buena pero me sorprende que se hayan hablado de 300 mil personas irregulares y se han inscrito 160, porque ese número tan grande hablaba de un desorden que en verdad no eran tanto”.

Asimismo, Yaksic señaló que “este proceso demuestra que las personas quieren estar regularizadas, sobre todo los haitianos”. Sin embargo, afirmó que “si no existe un proceso de largo plazo, donde se favorezca la regularización y obtención de visas, un cambio a la legislación y a la política, las personas van a caer en la irregularidad en un año más”.

El especialista señaló que “ese discurso poco maniqueo de mostrar dos tipos de migrantes, buenos y malos, no me gusta mucho, si uno ve las cifras: de las 42 mil persona privadas de libertad, entre imputadas y condenadas, un poco más de 2 mil son extranjeros. Me parece más un discurso político que uno centrado en la realidad”.

A partir del 23 de julio comenzó la etapa de citación para los extranjeros inscritos en el proceso de regularización extraordinario. Quienes se registraron serán contactados para presentarse con su Certificado de Antecedentes Penales, para estampado y entrega de visas.