Pedro Güell defiende los dichos de Bachelet: “Ella no quiere ser nuevamente candidata, quiere contribuir por otro lado”

El jueves la ex presidenta Michelle Bachelet lanzó su fundación “Horizonte Ciudadano” asegurando que esta iniciativa no buscaba ser la plataforma de una aventura presidencial. “No pierdan tiempo en buscar candidaturas donde no las hay, lo he dicho hasta el infinito y lo vuelvo a repetir”, sostuvo tajante.

Sobre esto, conversó en Duna en Punto Pedro Güell, ex director de políticas públicas de la Presidencia, quien estuvo en el gobierno durante el segundo mandato de Bachelet.

Respecto a las dudas sobre un posible tercer mandato de Bachelet, Güell reiteró los dichos de la ex mandataria y aseguró que “la presidenta lo ha dicho hasta al cansancio, ella no quiere ser nuevamente candidata, quiere contribuir por otro lado”.

Ante las dudas que han surgido sobre que “Horizonte Ciudadano” sea una plataforma para otra candidatura presidencial, Güell explicó que “no es tan cierto que la fundación Dialoga haya sido la plataforma electoral de la presidenta (…) fue un espacio de conversación ciudadana y muchos de los liderazgos juveniles que surgieron en política salieron de ahí”.

“La fundación quiere ser un espacio puente donde se dialoga las demandas de la ciudadanía pero para que esto ocurra se necesita un techo, una mesa, alguien que sirva el cafecito por lo que es necesario crear una fundación”, señaló el ex asesor y explicó que la ex mandataria está financiando esta iniciativa.

También se refirió a la incertidumbre que existe sobre la posibilidad de que haya una contrareforma a las iniciativas que se crearon en el mandato pasado y aseveró que “hay que seguir haciendo un esfuerzo por consolidar y proyectar esta corrida de cerco que se produjo en el gobierno anterior”.