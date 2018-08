Gabriel Boric y futuro acuerdo entre el FA y NM: “Sería apresurado decir que vamos a tener una alianza para las municipales solo por el objetivo de ganarle a la derecha cuando no tenemos un programa en común”

“Sería apresurado decir que vamos a tener una alianza para las municipales solo por el objetivo de ganarle a la derecha cuando no tenemos un programa en común”, aseguró el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, respecto de los posibles acuerdos entre la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio.

En Duna en Punto, el parlamentario se refirió a la polémica que se ha generado en torno a la posibilidad de una segunda vuelta en las elecciones municipales y aseguró que es “artificial y secundaria”.

“Lo fundamental como Frente Amplio, antes de preguntarnos si el centro de nuestro debate es el mecanismo electoral, debe ser cuál es nuestro proyecto para llegar a municipios”, señaló Boric.

El diputado aseveró que esto es una propuesta de la candidatura de Beatriz Sánchez y permite trasladar la decisión respecto de cuál es la mejor alternativa para la ciudadanía a los votantes antes que a pactos por omisión o primarias previas.

En una entrevista con La Tercera, el acalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se mostró poco de acuerdo al balotaje en la municipales y aseguró que “si la discusión sobre el próximo ciclo electoral lo ponemos en fórmulas sobreinstitucionalizadas vamos a perder de vista otros elementos que son más importantes para el próximo ciclo electoral”.

Frente a esto, el diputado del MA explicó que “con Jorge estamos de acuerdo en el fondo pero tenemos discrepancias en la forma. La segunda vuelta es una mejor alternativa para poder sanjar el que no hayan en una elección candidatos con mayoría y que la decisión radique en la ciudadanía y no en pactos previos y en alianzas que no son tales“.

“Lo que no nos puede pasar como Frente Amplio, y es un riesgo que no podemos permitirnos, es naturalizar que tenemos que tener la mayor cantidad de alcaldes posibles si no hay fuerza social“, aseveró el parlamentario.