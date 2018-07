Claudio Borghi por dichos contra Sampaoli: “Decir una palabra desubicada es un problema, si ofendí a alguien pido disculpas”

“Tengo mucha vergüenza, la gente que me conoce sabe que tengo mucho respeto por ellos. Después de hablar cuatro horas seguidas decir una palabra desubicada es un problema, si ofendí a alguien pido disculpas” , aseguró Claudio “Bichi” Borghi sobre sus dichos contra el DT de Argentina Jorge Sampaoli.

En el programa “La Tarde del Mundial” de la Televisión Pública de Argentina, el mundialista en México 1986 afirmó que “vino como un técnico estudioso, un técnico preparado; y después escribe un libro y dice ‘yo no estudio, yo no leo, yo no escribo. Me nace’. Cuando un técnico te dice ‘yo veo 150 videos por día’, yo digo hay que echarlo, es mogólico. No hay un tipo que pueda verte 120 partidos. 120 jugadas sí, porque las editás, pero 120 videos por día…”.

Ante esto, en Entramos a la Cancha , Borghi señaló que “afortunadamente me ha criticado mucha gente y eso me hace aprender, pero también hay gente que me ha demostrado cariño, en especial, el ex jugador “Flaco” Medina que tiene un hijo Síndrome de Down”.

“No quiero ofender a nadie, mi vergüenza es tremenda, mi familia y yo sabemos lo que siento por un chico con capacidades disminuidas”, afirmó el panelista.

Asimsimo aseguró que “dejaré a Sampaoli con su vida, ya dije lo que tenía que decir, y me preocuparé de la mía que ya tengo bastantes problemas”.

Especialmente Borghi pidió disculpas a la periodista Mónica Rincón, quien a través de su cuenta de Twitter publicó lo siguiente: