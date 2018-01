Andrés Chadwick y futuro gabinete: “El equilibrio entre lo profesional y la sensibilidad política es lo que está buscando Sebastián Piñera”

Poco más de dos meses quedan para que el electo presidente, Sebastián Piñera, comience su segundo periodo como mandatario. Una de las principales incertidumbres que existen en la actualidad es quiénes serán los 23 ministros que conformen su gabinete.

Sobre el próximo gabinete de Piñera y los desafíos que enfrentará en su segundo mandato conversamos en Hablemos en Off con Andrés Chadwick, ex encargado de la campaña del electo mandatario y timonel de la Fundación Avanza Chile.

Pese a que ayer el electo mandatario se reunión con los presidente de los partidos de Chile Vamos quienes le entregaron sus postulantes al gabinete, entre ellos: los senadores Alberto Espina y Baldo Prokurica por RN; el ex acalde de Las Condes, Francisco de la Maza, y el ex ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna por la UDI; el ex ministro de Transportes Felipe Morandé por Evopoli; y Alejandra Bravo, timonel del PRI; Chadwick no reveló quiénes podrían estar a cargo de las carteras.

“El equilibrio entre lo profesional y la sensibilidad política es lo que está buscando Sebastián Piñera”, aseguró el ex secretario de Estado sobre la conformación del gabinete.

Asimismo, señaló que “hay recursos humanos con más experiencias y muy valiosos que pueden estar disponibles” para dirigir los ministerios.

El presidente de la Fundación Avanza Chile se sumó a las criticas que ha tenido su sector sobre la suma urgencia que ha puesto el gobierno a proyectos como educación, avanzar en la reforma de pensiones y la creación de una Nueva Constitución.

“Creo que son más símbolos o acciones políticas más de la galería que en términos reales” aseveró el ex timonel del Interior.

Ante esto, Chadwick aseguró que “intentar legislar una reforma previsional en 30 días, el último mes de funcionamiento de un Congreso, a mí me parece un voluntarismo tremendo y parece ser algo más para la foto”.

El ex secretario de Estado fue categórico al decir que “el crecimiento es una exigencia ética de un gobierno, porque con el puedes generar una sociedad con mayor desarrollo, oportunidad, seguridad y más justa”.