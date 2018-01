Branislav Marelic por informe del INDH sobre el Sename: “Hay una fuerte presunción que están subrepresentadas las cifras”

El jueves, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su informe sobre la situación de los niños en el Sename, texto que reveló, entre otras cosas, que 23 menores han sido abusados al interior de esos centros.

Sobre este estudio conversamos en Hablemos en Off con el ex presidente y actual consejero del INDH, Branislav Marelic.

Respecto del informe, Marelic aseveró que “hay una fuerte presunción que está subrepresentado el número” , debido a que los niños encuestados eran mayores de ocho años y el tiempo tomado fue solo un año, por lo que estás cifras “podrían ser más”.

Asimismo, el ex presidente del INDH señaló que “la situación del Sename es un triste ejemplo de un cambio en la forma de ver al Instituto”.

Marelic se refirió a su salida al mando del INDH asegurando que “si mi acción no se enmarcó en los lineamientos del consejo, yo me pregunto si no todos estamos de acuerdo con la defensa de DD.HH.”

FOTO: Duna.cl