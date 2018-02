Francisco Cox por “Operación Huracán”: “Me parece gravísimo que una situación de esta envergadura no haya producido no solo la caída de las autoridades de Carabineros tampoco de las políticas”

“Me parece gravísimo que una situación de esta envergadura no haya producido no solo la caída de las autoridades de Carabineros también las políticas”, con estas palabras se refirió Francisco Cox, abogado especialista en Derechos Humanos,en Hablemos en Off a las consecuencias que ha tenido la manipulación de evidencias en la denominada Operación Huracán.

Con esto, el abogado se refiere a la permanencia en sus cargo del ministro del Interior, Mario Fernández, y del General Director de Carabineros, Bruno Villalobos.

“Quienes hayan participado directamente son responsables penalmente y quienes hayan tenido la falta de supervisión de la institución tiene la responsabilidad política. La única forma de fortalecer nuestro estado de derecho es cuando hay consecuencias en este tipo de actos, que tiene que ser la renuncia de la autoridad máxima de Carabineros y el ministro del Interior”, aseveró Cox.

Hasta ahora, solo siete Carabineros y un civil son los imputados por la supuesta implantación de evidencias en los celulares de los comuneros formzalizados en la denominada “Operación Huracán”, entre ellos, Alex Smith, el ingeniero forestal creador del software “Antorcha”, programa que habría permitido la obtención de una serie de conversaciones de Whatsapp y Telegram.