Juan Carlos Fau: “La búsqueda de los buenos lectores ya no está por el prestigio de la editorial, si no por quién comentó el libro”

Muchos prejuicios hay en torno a la industria del libro. En Hablemos en Off, Juan Carlos Fau conversó con Nicolás Vergara sobre la idea de que lo digital está reemplazando al libro, algo que Fau dijo que en Chile no pasa, y en parte gracias a los millennials: “Mucho de la industria del libro sigue viviendo gracias a los jóvenes que se leen unas sagas de varios libros y que subsidian de cierta manera, al resto”.

Con respecto a cómo ha cambiado la forma de los lectores de buscar qué leer, Fau dijo que ya no es por el listado de lo más vendido de El Mercurio, ahora “la búsqueda de los buenos lectores ya no está por el prestigio de la editorial, si no por quién comentó el libro y las comunidades que lo están leyendo”.

Libros recomendados:

“Años de sequía” de Jane Harper

“De naturaleza liberal ” de Álvaro Fischer