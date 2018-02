Juan Antonio Coloma y detención de Palma Salamanca en Francia: “Hablan mucho de DD.HH y están actuando de forma vacilante”

En Hablemos en Off, el senador Juan Antonio Coloma se refirió a los dos grandes temas que están afectando al país a días del cambio de gabinete: Operación Huracán y la detención en Francia del ex frentista Ricardo Salamanca Palma.

Operación Huracán

Con respecto a la Operación Huracán, Coloma dijo que “hay una incapacidad total por parte de las policías o del Gobierno para poder, a lo menos, hacer una investigación seria y las victimas pasan a tercer nivel” y dejó claro que “el conflicto se ha generado entre instituciones”.

Además fue enfático en sentenciar que:

“Este Gobierno no entendió nunca el problema de la delincuencia y de La Araucanía”

Al respecto, el senador dijo que el nuevo Gobierno “está pensando medidas para generar cambios dentro de las policías que muchas veces se topan”.

Caso Jaime Guzmán:Detención de Ricardo Palma Salamanca

Juan Antonio Coloma dijo sentirse sorprendido respecto del actuar de Francia frente a la detención del ex frentista declarando, “considero grave lo que está pasando en Francia que le dio libertad y firma a una persona que se escapó de una cárcel de Alta Seguridad”. Y sgregó:

“(En Francia) hablan mucho de DDHH y están actuando de forma vacilante”

Coloma también aclaró que lo referente al actuar por parte de ellos y del Estado sobre la detención de Palma Salamanca, no tiene que ver con un color político: “Esto no es un tema de la UDI, si hubiesen asesinado a un parlamentario de otro partido, estaría pidiendo lo mismo. Hay temas que no podemos aceptar, como es no tener defensas comunes en temas como el terrorismo” y agregó, “es al Estado de Chile al que le interesa que los fallos judiciales se cumplan y más con alguien que se ha buscado durante 20 años”.

Siendo enfático al decir: “no es un tema de un partido es un tema del sistema judicial chileno, porque el día que se instale que cualquier fallo de un tribunal chileno no va a ser reconocido en ninguna parte del mundo, se va a transformar en que los países van a ser guaridas de delincuentes”.