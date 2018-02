Marcelo Gidi y llegada de Scicluna: “El caso de Chile, es uno que preocupa a la Iglesia universal, no sólo por los abusos que han cometido muchos sacerdotes, si no que también por la falta de compromiso y secularismo”

Ante la llegada del arzobispo Charles Scicluna a Chile, en Hablemos en Off, conversaron desde el Vaticano con el sacerdote jesuita Marcelo Gidi, Doctor en derecho canónico.

Gidi dijo que el Papa envió a Scicluna, porque el tema de los abusos sexuales al interior de la Iglesia “es un obstáculo muy difícil de superar y por eso manda a alguien de su entera confianza”.

El sacerdote hizo un mea culpa desde el interior de la Iglesia al decir que hubo una “falta de celeridad en hacernos cargo de esto” y fue enfático al declarar que

“Si el Papa encabeza esta investigación en manos de Scicluna, tiene que llegar hasta el final”

Además, Gidi dijo que “el caso Chile, es un caso que preocupa a la Iglesia universal, no sólo por los abusos que han cometido muchos sacerdotes, si no que también por la falta de compromiso y secularismo”. Y no tan solo por esto, también porque como han detectado, “preocupa la falta de sentido religioso de Chile, donde había una experiencia de fe honda, en poco tiempo, ha dejado de creer”, y se puede dar a entender que es por estos casos.

Con respecto a la pregunta de si hay que informar de todas los abusos que se cometen en razón de la transparencia y credibilidad, Gidi dijo tajantemente “la sociedad nos tiene que exigir que investiguemos y culpemos a las personas involucradas, pero no que lo publiquemos. Hay un afán de poner en la prensa esta información que es parte de la intimidad de las personas”.