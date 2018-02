Francisco Undurraga y demanda a TVN de subsecretaria: “Este dato en lo personal yo no lo tenía”

El presidente de Evópoli, Francisco Undurraga, conversó esta mañana en Hablemos en Off con Matilde Burgos y Gonzalo Pavón, sobre las recientes designaciones a subsecretarios por parte del mandatario electo, Sebastián Piñera.

Además de decir estar muy contento por las cinco designaciones de su partido, Undurraga se refirió a la demanda que tiene la nombrada subsecretaria de la Subtel contra TVN aclarando: “Ella hace una demanda laboral, ella no tiene negocios con TVN o hay un tipo de conflicto de intereses. Como todo chileno si se ve atropellado en sus derechos laborales, tiene el derecho dehacer una demanda laboral”.

Y explicó el conflicto que tuvo Gidi, “había una una cláusula de no competencia que no se le anunció en el tiempo debido y dejó de tener posibilidades laborales. Si entraba a trabajar antes de seis meses de retirarse del canal, tenía que pagar a TVN 135 millones de pesos y ella solicitó menos de la mitad en la demanda”. Sin embargo, Undurraga dijo tener la información de que al parecer Gidi desistirá de la demanda “y a partir del 11 de marzo no va a tener ningún problema,”, además dijo, “en esa subsecretaría no se designan ni directores ni al presidente del directorio, si no que ven la regulación con el negocio”.

Desafíos

El presidente de Evópoli se refirió al camino que seguirán ahora estando en el gobierno y enfatizó: “El desafío es empezar a materializar nuestras promesas y la voluntad de oxigenar la política de cara a la ciudadanía” agregando, “el desafío nuestro es hacer un gobierno que se amplié al centro y es un desafío bueno para la democracia”.

Además Undurraga habló se plantear una nueva manera de hacer política diciendo “venimos a apoyar a la gran masa de chilenos para darles las posibilidades de seguir creciendo, y no es sólo económico. Vamos a poner al Estado al servicio de los chilenos, y no al revés” y agregó, “este es un país que construimos todos y no lo va a construir un gobierno y a destruir la oposición. Yo espero tener el mismo diálogo que he tenido con todos y estoy disponible para llegara a acuerdos razonables”.