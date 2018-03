Bernardo Larraín: “La señal de Moreno en Desarrollo Social, es que las capacidades empresariales y el aporte que puede hacer el mundo privado, junto al Estado para enfrentar desafíos sociales, es muy relevante”

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, se refirió en Hablemos en Off al trabajo y desafíos que se vienen con el nuevo gobierno de Sebastián Piñera.

Por parte de la Sofofa, Larraín aseguró que “un gremio empresarial tiene el desafío de plantearse frente a la opinión publica y no poner todas sus cartas en el gobierno. Tiene que haber un posicionamiento directo con otros actores de la sociedad civil”.

Con respecto a las expectativas económicas que existen frente al nuevo gobierno, Larraín dijo que

“el riesgo es que las expectativas se diluyan si es que no se enfrentan ciertas reformas estructurales como la reforma del Estado. Necesitamos modernizaciones institucionales, regulatorias y en la gestión del aparato público que implica digitalización y descentralización”.

Al hablar del primer mandato de Sebastián Piñera, Larraín comentó que “en el gobierno anterior hubo una buena gestión del aparato público. Hay ciertas reformas que son más micro y es relevante la continuidad porque sumadas hacen una reforma que puede tener impacto potencial, pero el desafío del gobierno que viene es que se acometan reformas estructurales, en el estado, en el sistema de evaluación de impacto ambiental, código de trabajo debe aprovechar los primeros 100 días para hacer acuerdos transversales en temas trascendentes”.

Y aseguró que “el desafío de un gremio empresarial es recordar los desafíos de largo plazo y reformas estructurales para que las dinámicas políticas no los inhiban”.

Y fue enfático al asegurar “nosotros fuimos críticos en el caso Barrancones del primero gobierno de Piñera y también en este gobierno en la resolución del consejo el caso Dominga. Hay que plantearse con franqueza y un gobierno debe ser receptivo a criticas constructivas”.

Desde Sofofa, Larraín declaró “tenemos la mirada de que los desafíos sociales que requiere el país son mejor enfrentados cuando se articulan entre el mundo privado, la sociedad civil y el Estado. En los últimos años se pensó que los desafíos sociales se enfrentaban exclusivamente por parte del Estado. La señal que se está dando con Moreno en Desarrollo Social, es que las capacidades empresariales y el aporte que puede hacer el mundo privado, junto con el Estado para enfrentar desafíos sociales, es muy relevante. En educación por ejemplo, el mundo privado tiene mucho que hacer, se desligitimó en el pasado y hay que relegimitarlo. Qué desafió social no requiere gestión y recursos, y esas son las capacidades de la sociedad civil que quizás la tienen más desarrolladas que el Estado”.

Elección en CPC

Las elecciones son el próximo 3 de abril y hay plazo para inscripción de candidatos hasta el 20 de marzo. Sobre la candidatura de Alfonso Swett, Larraín fue claro al decir que “yo no puedo apoyar una candidatura mientras no se presenten. Pero no es ningún misterio mi cercanía con él, aprecio sus capacidades personales, su trayectoria y conocimiento,. Sería un gran líder”.