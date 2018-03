Jorge Burgos y posible cierre de Punta Peuco: “Si me aprietas, creo que Bachelet no lo va a hacer”

En Hablemos en Off, el abogado y ex ministro de Michelle Bachelet se refirió al suspenso que dejó la presidenta con respecto al cierre de Punta Peuco diciendo que “no lo podría descartar, aunque es difícil implementarlo y le pone un problema al gobierno que viene”, y agregó,

“Si me aprietas, creo que Bachelet no lo va a hacer”

Personalmente, Burgos dijo “yo lo cerraría desde el punto de vista de privilegios, pero no tendría dudas de mandar una ley para que dejen de cumplir pena aquellas personas que no saben que están cumpliendo una pena. Soy abierto y en un minuto presenté un proyecto de hacer una cosa que ocurre en estados Europeos y es que pasados los 75 años, puedan cumplir pena en casa u hospitales, cuando un juez lo determina. Nos faltan jueces de cumplimiento de pena, hay que sacar estas cosas del Poder Ejecutivo”.

Sebastián Piñera

Sobre el presidente electo, Burgos dijo “Piñera tiene cosas que no son muy de derecha, tiene una historia con derechos humanos que no tienen que ver con la derecha” y agregó “tiene una cosa cultural más DC y económicamente más liberal”.

La DC

“Una forma de recuperar el prestigio, se hace cuando no se ven solo cosas partidistas, si no que se piensa en grande”.

Salida del gabinete

“La presidenta cuando me llamó para ofrecerme el cargo de ministro del interior le dije que no creía que fuera la persona ideal y ella me dijo que esas circunstancias que yo creía inconvenientes, era por las que me llamaba” y dijo sobre su salida, “no soy un tipo que se quede callado y la cosa se fue desgastando”.

Además aclaró por qué no fue a elecciones: “No fui candidato porque no quería volver al Parlamento. Uno en la vida tiene que hacer cosas que le provoquen algún entusiasmo”.