Heraldo Muñoz y próximos alegatos orales en La Haya: “Chile va con una total tranquilidad de que su soberanía territorial y marítima va a estar intacta”

En Hablemos en Off, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz conversó sobre dos grandes temas del país. Los próximos alegatos en La Haya y la reciente firma del TPP.

La Haya

El Canciller además se refirió a los próximos alegatos orales que se darán en La Haya frente a la demanda de Bolivia y dijo estar tranquilo.

“Va a ser un cambio fluido entre las dos administraciones porque es el mismo equipo entre agentes y coagentes, y yo me he reunido con el canciller designado varias veces y lo invité a la última reunión preparatoria de nuestros alegatos orales en París. Así que no veo dificultad en el plateamiento de nuestros argumentos, que se mantienen tal cual”.

Además aseguró que continuará hasta el final de este proceso a petición de Sebastián Piñera:

“El presidente electo me ha pedido que yo asesore hasta el final de los alegatos orales porque esto es una cuestión de Estado. Así que estaré en La Haya, conozco a todos y eso es una ventaja, y si puedo colaborar lo haré con todo gusto porque se trata de intereses nacionales”.

Muñoz además se mostró optimista, ya que, como comentó “Bolivia pretendía el reconocimiento de un derecho de acceso soberano, y la corte dijo que no”.

“Chile va con una total tranquilidad de que su soberanía territorial y marítima va a estar intacta”

TPP11

El Canciller expresó que esto significa “una potente señal en favor de la apertura del crecimiento. Y eso es muy significativo en momento que se alzan presiones proteccionistas.

Entre los acuerdos que contiene la firma, está, como dijo el Canciller, “vamos a entrar con más de mil productos que van a bajar notablemente sus aranceles como productos forestales, fruta y carne, que van a significar mejores exportaciones y más creaciones de empleo”.

Además agregó: “Para Chile es una gran ventaja y es un honor que se haya reconocido cierto liderazgo de nuestro país al firmarse acá que el mundo está mirando con mucha atención”.

Y recaló que al país no le va a costar adaptarse “este es un acuerdo progresista, no se impone la voluntad del inversor, predomina el derecho de los Estados para regular las políticas”.

Con respecto a la decisión de Estados Unidos, Muñoz dijo que en un minuto se lo plantearon, pero después resolvieron que “el problema para nosotros no era EE.UU, si no seguir en un acuerdo que va a ser el más importante a nivel mundial, aún sin EE.UU”.

Y refiriéndose al presidente norteamericano, Donald Trump, expresó, “lo claro de Trump es que quiere acuerdos bilaterales y no le gustan los multilaterales. Piensa que en ese contexto, EE.UU pierde el no ejercer todo el poder del país en un sólo socio”.