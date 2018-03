Andrés Allamand y el nuevo gobierno: “El crecimiento económico a secas no es la prioridad, es una base necesaria, pero le vamos a dar un componente social que hasta ahora no ha tenido”

En Hablemos en Off, el ex ministro de Defensa del primer mandato de Sebastián Piñera, y actual senador por el distrito n°7, Andrés Allamand, analizó la jornada de Cambio de Mando que se vivió ayer, así también como los gestos y el discurso que tuvo el presidente Sebastián Piñera.

Allamand manifestó que ya se nota una diferencia entre el primer gobierno de Piñera y este que recién comienza, apuntando a “una diferencia política”.

Y apuntó: “Que lo más significativo ayer hayan sido los acuerdos nacionales, es porque eso va a ser prioridad, que no tuvo en el pasado, y es emblemática la visita que hizo al Sename, porque hay una señal económica que es que el crecimiento económico a secas no es la prioridad, es una base necesaria, pero le vamos a dar un componente social al crecimiento que hasta ahora no ha tenido”.

Y agregó “la señal es que la infancia y el Sename nos importan, pero necesitamos una sociedad civil activa para solucionar los problemas públicos y eso marca un contraste con el gobierno de Bachelet que privilegió absolutamente la acción del Estado respecto de las colaboraciones publico privadas que son tan importantes para resolver estos problemas”.

Al respecto concluyó, “este gobierno le da mucho más énfasis a los aspectos políticos y tiene una visión más integral del desarrollo, fueron los grandes mensajes de ayer”.

Sobre qué sucederá en Carabineros, Allamand dijo “hay en Carabineros una situación de incertidumbre respecto al alto mando que hay que zanjar mediante una reafirmación o mediante una solicitud de que las autoridades o la autoridad dé un paso al lado. La situación de Carabineros no da para más y el presidente va a tomar una decisión. Y pienso que la tiene que resolver rápido porque si no se mantiene una situación de incertidumbre”.