Presidente del Senado y gobierno de Bachelet: “Fue un problema de todo el gobierno de cómo se ejercía el mando”

Carlos Montes, recién electo presidente del Senado, conversó en Hablemos en Off sobre los desafíos que se vienen al estar a la cabeza de la Cámara y de cómo trabajar siendo de la oposición.

Uno de los puntos que recalcó Montes, es que “el gran desafío de la centroizquierda, es construirse como alternativa para el país, y estos cuatro años tienen que ser un periodo para reconstruir”. Lo que más tarde reafirmó asegurando:

“Lo fundamental va a estar en reconstruir un proyecto de centroizquierda y revincularse a la ciudadanía. Nosotros tenemos que no estar discutiendo con el gobierno de Piñera, si no que instalar una alternativa para el país”

Frente al diagnóstico de la centroizquierda, Montes dijo que están viviendo un momento parecido al que se vivió cuando se armó la Concertación, “en un proceso complejo de plantearse objetivos comunes”. Y dijo que ya es un avance que los presidentes de ambas cámaras sean socialistas.

Aunque también apuntó a que el debilitamiento de la centroizquierda viene desde hace más tiempo: “Hay un problema de proyectos, Bachelet planetó un problema de hacer cambios estructurales y se lograron avances significativos en educación por ejemplo y el sistema tributario”.

En su nuevo cargo, el presidente del Senado dijo que “plantea muchos desafíos y da responsabilidades de cómo se hace política, porque los presidentes de las cámaras tienen que asegurar que las instituciones funcionan y respetando los derechos de todos”.

Críticas al gobierno

Consultado por los últimos días del gobierno de Michelle Bachelet, Montes dijo, “fue desordenado y no vale ni la pena hablar de eso para nosotros. Es un hecho político y hubo varios desordenes que no tenían por qué haberse producido”. Y apuntó directamente a Bachelet al decir:

“Fue un problema de todo el gobierno de cómo se ejercía el mando”

Específicamente al no cierre de Punta Peuco y el mantener a Bruno Villalobos como general director de Carabineros, Montes prefirió no referirse, “no tengo detalles ni información, hay antecedentes que circulan, pero no estoy en condiciones de opinar por qué ocurrió cómo ocurrió”. Pero sí opinó sobre Punta Peuco al decir, que “debería haberse hecho mucho antes. Yo creo que debió terminar antes y de manera ordenada. Por eso se preparó Colina, para que estuvieran segregados del resto de la población porque no puede ser de otra manera”, y agregó sobre las últimas polémicas al respecto que “las declaraciones han sido peores que los hechos”.