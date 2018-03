Mariano Fernández: “La inestabilidad interna boliviana no tiene nada que ver con el tratado de 1904 y la salida al mar”

Este martes se llevó a cabo la segunda jornada de presentación de los alegatos de Bolivia en La Haya por la demanda marítima contra Chile.

Ante esto, el académico y ex canciller Mariano Fernández, aseveró en Hablemos En Off que “Chile no necesita que se le lleve a la Corte para una negociación, hemos tenido negociaciones durante muchos años. El 100% no han finalizado porque Bolivia se ha levantado de la mesa”.

Frente a los alegatos de el país altiplánico, el ex ministro explicó “Chile no ha negado lo que pasó en Charaña, lo que sucede es que Bolivia está pretendiendo un resultado predeterminado y unilateral”.

“La inestabilidad interna boliviana no tiene nada que ver con el tratado de 1904 y la salida al mar”, afirmó.

Ante esto, aseguró que “cualquier resolución de la Corte el mundo de Evo Morales la va a utilizar como gran triunfo, ´porque el tema de no es la salida al mar es la permanencia en el poder”.

FOTO: Agencia Uno.