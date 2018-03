Fernando Larraín responde a ministro Monckeberg : “Si algo aprendimos en el debate previsional es cuidar el lenguaje (…) Aquí no hay monopolio, hay varias AFP’s”

En una entrevista con Tele13 Radio, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se refirió a la posibilidad de permitir la gestión del 10% de la jubilación a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), aunque aseguró que el gobierno no “busca darles el monopolio”.

“No tenemos la idea de darle el monopolio a las AFP, pueden ser ellas, pueden ser cajas de compensación o instituciones sin fines de lucro”, afirmó el secretario de Estado.

Sin embargo, aseguró que “hay quienes dicen “No más AFP”, eso no es viable, no estamos por eso y creemos que una posición razonable no puede partir diciendo que se eliminan y se acaba todo esto”.

Sobre las declaraciones el ministro, conversamos en Hablemos en Off con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín.

Sobre el uso del término “monopolio” por parte del secretario de Estado, el gerente explicó que esta palabra es utilizada cuando hay un solo actor, pero en este caso e hay seis empresas que tienen distinta rentabilidad y que compiten diariamente.

“Se ha instalado una percepción que la solución a las pensiones pasa por más competencia y la verdad es que bienvenida la competencia pero el cambio radical en pensiones no va a venir porque hayan más AFP’s”, señaló.

Sobre los dichos del ministro del Trabajo, Larraín aseguró que “Si algo aprendimos en el debate previsional es cuidar el lenguaje (…) Aquí no hay monopolio, hay varias AFP’s“.