Iglesia y obispos: ¿En qué momento el Papa tomará una decisión?

Después de la entrevista que le realizó Matías del Río al obispo Luis Infanti de Aysén, en El Informante, en Hablemos en Off, del Río comentó que quedó con una sensación de que “efectivamente hay división entre ellos, y la sensación que todavía no aprenden del todo cómo enfrentarse y la cultura pesa mucho en cómo se hacen las cosas. Este es el único obispo que aceptó la invitación, una que se les hizo a todos, y viajó desde Aysén, pero todavía hay atisbos de que no entienden del todo del cómo enfrentarse a pedir perdón (…) Es una cultura que va a costar mucho cambiar. Hay una cultura del sí mismo y desde ahí, el ‘yo no fui o yo no colaboré'”.

Como acotó Nicolás Vergara, “Infanti era uno de los que no era partidario de renunciar y se acogió a un tecnicismo por que es vicario, entonces no tendría que renunciar”, y agregó, “tengo la sensación de que van a empezar a pasar cosas, una sensación de preocupación con respecto a la demora en la decisión del Papa, no parece razonable, no se entiende porque hay demasiados obispos en situación irregular.Los plazos están corriendo desde que se presentó la renuncia y el problema práctico son las diócesis que podrían quedar acéfalas por la falta de obispos”.